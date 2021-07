Rueda, presidente del Santos, parla a Estadio 97 di Kaio Jorge, attaccante del club brasiliano, oggetto del desiderio della Juventus: "Stiamo trattando con i bianconeri per l'attaccante, non abbiamo ancora deciso se cederlo subito a titolo definitivo o se andrà via a gennaio dopo la scadenza del contratto. Vendiamo male? Non è vero. Non volevamo privarci di Kaio, ma a questo punto siamo costretti a perderlo per via del contratto".



ACCORDO IN MANO - Cercato anche dal Milan e dal Benfica, il classe 2002 è in scadenza di contratto al 31 dicembre, con i bianconeri che hanno già un accordo con l'entourage del calciatore, pronto per una nuova avventura, lontana dal Santos. Subito o a gennaio.