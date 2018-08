Il presidente dello Sporting Lisbona Sousa Cintra parla della situazione di Stefano Sturaro nel corso della conferenza stampa di presentazione di Diaby. Il centrocampista della Juventus ha firmato con i portoghesi in prestito ma a causa di un infortunio non è ancora pronto per scendere in campo: ​“Lo stavo prendendo in prestito, ma il nostro staff medico non approvava - conferma il numero uno del club lusitano -. Qui non facilitiamo le cose, i nostri medici sono professionisti. Sturaro aveva bisogno di due o più mesi per tornare in campo e i nostri dottori avevano ragione, perché il giocatore è stato operato in Italia. Abbiamo bisogno di alternative”, ha aggiunto Sousa Cintra: “Non si sa quanto tempo ci vorrà per il recupero di Sturaro. Quando verrà, sarà pronto per giocare. Lo Sporting ha bisogno di un grande centrocampista per sostituire William Carvalho, che se n’è andato. Abbiamo a disposizione alcune alternative, ma c’è necessità di un valore aggiunto, di un profilo di qualità che al momento manca”.