Il presidente del Toronto Bill Manning ha parlato pubblicamente per dare il benvenuto nella MLS a Mimmo Criscito, ex capitano del Genoa:



"Mimmo è un giocatore che aggiungerà un'importante esperienza alla nostra squadra. Ha giocato tante partite importanti in carriera, è stato capitano del Genoa e siamo entusiasti che abbia firmato per il nostro club".