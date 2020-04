Riavvolgiamo il nastro per i lettori. Il Genoa, nel gennaio del 2019, ha chiuso l'operazione Jagiello con il Zaglebie Lubin per 1.5 milioni di euro. Le modalità di pagamento stabilite prevedevano quattro rate ma il club ligure non ha onorato le prime due. I polacchi si sono rivolti al TAS, che ha condannato Preziosi a pagare 800.000 euro per il centrocampista. Il rischio? Quello di un mercato bloccato per tre sessioni.rilasciata alla nostra redazione."Molte volte il nostro club ha scritto, chiamato o inviato messaggi finanziari al Genoa. Abbiamo registrato una loro totale mancanza di interesse. Ecco perché abbiamo inviato il caso alla FIFA"."Abbiamo perso tempo e denaro per gli avvocati. Ci sentiamo trattati male da loro, perché tutto questo è la dimostrazione che qualcuno non ti rispetta, se ti tratta così. Il Genoa ha sfruttato tutte le possibilità per non pagare. Ecco perché ora, dopo la sentenza, Genoa ha solo un'opzione: pagare e scusarsi"."E' vero, abbiamo ricevuto questa richiesta da parte loro di pagare entro la fine dell'anno, ma non siamo d'accordo. Non ci fidiamo più del Genoa"."Il termine è di 45 giorni, il Genoa non ha pagato, non ha nemmeno fatto una telefonata prima. Ora il club ligure sicuramente sa cosa fare. Questo non è più un nostro problema".In realtà il termine di 45 giorni è scattato lunedì scorso, 13 aprile, quando il Genoa ha ricevuto la notifica del provvedimento della Fifa (il caso è nato per un contenzioso sul trasferimento di Jagiello, che il club ligure riteneva di non dover pagare per intero da regolamento, mentre la stessa Fifa ha deciso in modo differente dopo il ricorso dello Zaglebie).