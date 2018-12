Il presidente dell'Entella Antonio Gozzi ha parlato dopo la vittoria ai rigori in Coppa Italia contro il Genoa: "Avevamo un conto aperto con Marassi da una cinquantina d'anni. Dopo un'estate travagliata è stata una serata magica che ci riconcilia col calcio".



Cosa avete detto?

“Ho abbracciato i ragazzi e ho fatto i complimenti per una vittoria straordinaria. E ho detto a Paroni che mi ricorda un altro episodio. Chi ha giocato un po’ meno in questi mesi si è fatto trovare prontissimo e questo è molto importante per quello che faremo da qui alla fine”.



Favola Alessandria bis?

“Sono scaramantico e rispondo no. All’Olimpico ci siamo già stati con la finale Primavera di Coppa Italia. Penso sia un premio per i ragazzi. Credo che giocarci sia un’emozione grandissima. Come ha detto il mister dopo la Salernitana, sarà un premio per i ragazzi. Sarà un altro pezzettino di storia nell’Entella”.