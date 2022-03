L’arbitro ucraino Kateryna Monzul potrà continuare a svolgere il proprio lavoro in Italia dopo la fuga dal proprio Paese dovuta alla guerra contro la Russia. Sul sito ufficiale della FIGC ci sono anche le parole di ringraziamento di Andriy Pavelko, presidente della Federcalcio Ucraina: “Sono commosso dal livello di assistenza che i nostri amici italiani della FIGC ci stanno dimostrando in tempi così difficili. Per l'Ucraina è estremamente importante che il suo calcio possa in qualche modo progredire anche in circostanze drammatiche. Kateryna è un arbitro eccezionale che merita appieno questa opportunità. Grazie al presidente UEFA Aleksander Čeferin e al presidente FIGC Gabriele Gravina per il loro prezioso supporto”.