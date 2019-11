Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha commentato così la sconfitta per 4-2 contro la Lazio ai microfoni di Sky Sport: “È una partita che lascia rimpianti e recriminazioni. La squadra ha fatto una grande prestazione, il campo ha detto cose diverse rispetto al risultato, determinato da interpretazioni discutibili dell’arbitro. Ad esempio sul gol di Lapadula annullato, c’è una regola 14 che spiega come il rigore debba essere ribattuto se contemporaneamente in area entrano giocatori di una squadra e dall’altra. Ai nostri tifosi è difficile spiegare la prassi, il regolamento è chiaro. Non sono venuto qui a commentare anche il rigore su Calderoni, che sono costretto ad accettare nonostante il nostro calciatore abbia subito un fallo, parlo solo di regole che devono essere applicate. È un errore clamoroso, poi è chiaro che si tratta di due rigori molto severi. È stata una partita giocata benissimo dal mio Lecce, forse nel calcio si sta un po' esagerando con questi cavilli burocratici".