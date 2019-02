, presidente del, ha parlato in conferenza stampa, dando un aggiornamento positivo su Manuel Scavone, infortunatosi nel match con l'Ascoli e trasportato subito in ospedale in ambulanza: "Volevo comunicarvi che Manuel Scavone è in ospedale, sta facendo una serie di aggiornamenti, è stato sottoposto a una prima TAC. Siamo cautamente tranquilli però ci sono degli accertamenti che vanno fatti e che andranno avanti nelle prossime ore. Siamo un po' più sereni rispetto ai momenti vissuti in campo però aspettiamo un po' per essere più precisi sulle sue condizioni. Dalle notizie ufficiose che ci arrivano sembra che la Tac pare dato esito negativo però prendetele col beneficio d'inventario. Ora ci recheremo in ospedale, il ragazzo si era ripreso già in campo e questo è stato motivo di sollievo. Sarebbe stato più opportuno se al posto mio avessero parlato i medici ma ovviamente sono con Manuel in ospedale. Quindi sono necessariamente impreciso ma, ripeto, le prime notizie sono di cauto ottimismo".