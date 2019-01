Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha commentato la situazione della Pro Piacenza: "Il provvedimento che abbiamo preso come Lega Pro è stato necessario per mettere fine ad una situazione vergognosa. Il calcio dei furbi deve finire e tutti lo devono capire in maniera chiara. Quella di Piacenza è una situazione vergognosa, con appena dodici giocatori in lista per la sfida con l’Alessandria e cinque tesseramenti su cui non c’è chiarezza: per questo siamo intervenuti. Pro Piacenza estromesso dalla Serie C? Adesso è tutto nelle mani del Giudice Sportivo".