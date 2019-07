Il presidente del Lille ha parlato dell'attaccante classe '95 rivelazione dell'ultima edizione della Ligue 1 Nicholas Pepé, ai microfoni dell'Equipe: "Noi non sopravvalutiamo nulla. Sappiamo quali sono le proposte. Avrei voluto chiudere la sua cessione prima della Coppa d'Africa, ma su richiesta del suo entourage abbiamo aspettato un po'. In più il giocatore ci ha detto che voleva concentrarsi sul torneo e vuole anche parlare con gli allenatori. Non sono preoccupato, vedremo i fatti. Il suo entourage ha una destinazione preferita. Di per sé, questo non è un problema. Noi abbiamo avuto dei colloqui con club prestigiosi, dopo tutti hanno il diritto di avere delle preferenze."