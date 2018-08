Jacques-Henri Eyraud, presidente dell'Olympique Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa durante la presentazione di Kevin Strootman: "Ho il piacere di accogliere un grande giocatore di classe mondiale e di ottima esperienza internazionale. Arriverà un attaccante da qui alla fine del mercato? Vediamo, credo comunque che torneremo in questa sala stampa prima della fine del mercato. Un attaccante giovane? Tutto può succedere, anche se ciò che volevamo fare l'abbiamo fatto. Non cerchiamo un 9, anche se con Balotelli ci abbiamo provato. Volevamo vedere ciò che poteva succedere, ma alla fine non se n'è fatto di nulla".