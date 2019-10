Dopo il match perso contro lo Spezia, il presidente del Pescara Daniele Sebastiani ha dichiarato: "Zauri è in discussione? No, ma sta a lui trovare la soluzione. Non si possono concedere pause di questo tipo, soprattutto contro squadra come lo Spezia che aveva raccolto poco e aveva bisogno di punti. Avevamo la partita in cassaforte e abbiamo fatto di tutto per riaprila e l'abbiamo anche persa. Non possiamo permetterci cali di tensione. Bisogna avere l'attenzione al massimo e vale per tutti. Bisogna provare a giocare sempre. In allenamento vedo una buona squadra, poi in partita mi sembra che qualcosa non va, vedo la paura di osare e di portare la palla davanti. Mi da molto fastidio che giochiamo all'indietro