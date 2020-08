Pepe Castro, presidente del Siviglia, ha parlato ai microfoni de "El Larguero" de la Cadena SER dopo la conquista dell'Europa League contro l'Inter: "Ogni volta che abbiamo raggiunto i quarti di finale abbiamo vinto la Coppa. Questo gruppo voleva fare qualcosa di grande e lo ha fatto. Campioni di Europa League dopo aver eliminato Roma, Manchester United e Inter. Siamo i migliori. Mi sono rimaste tante cose. Abbiamo sofferto molto per arrivare qui. Avevamo promesso di vincerla e l'abbiamo vinta. Lo abbiamo fatto per il Siviglia, per tutti i sivigliani e per tutti i tifosi. Questa Coppa è per i nostri tifosi e per la città. Oggi rendiamo omaggio anche a José Antonio Reyes e Antonio Puerta".