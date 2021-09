Jerome Boateng deve rispondere delle accuse dell’ex compagna, e madre delle sue figlie, Sherin Senler, secondo cui l’attuale difensore del Lione sarebbe stato violento fisicamente durante una vacanza alle Maldive: gli avvocati del difensore tedesco affermano che le accuse mosse dalla Senler non siano dimostrabili da terzi e che per questo non si sarebbe nemmeno dovuti arrivare a processo.



NON E' LA PRIMA VOLTA - La denuncia risale al 2018, Il litigio sarebbe avvenuto in una stanza dell’albergo nel quale i due pernottavano, ma non è la prima volta che la donna accusa il calciatore, con cui ha condiviso 10 anni di storia. Ora Boateng rischia una condanna di 5 anni, il verdetto potrebbe essere emanato già oggi.