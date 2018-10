Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi ha concesso un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui spiega l'esonero di Ballardini



MERCATO - "Ero stanco di vedere certe partite dopo aver investito fra tutto una cinquantina di milioni: più di 10 per il riscatto di Lapadula, 12 compreso il riscatto per Favilli, 7 per Kouamé, e poi gli altri. Alla fine quello che mi è costato meno è Piatek...".



FASE DIFENSIVA - "Il suo calcio non mi dava certezze, la fase difensiva era inquietante. Ho speso soldi per giocare col 3-5-2, non potevo continuare a discutere con lui ogni domenica. Durante e dopo la partita contro il Parma i miei dubbi sono aumentati, nonostante li avessi già prima. La nostra fase difensiva è stata inquietante anche contro il Sassuolo e domenica Siligardi e Ceravolo sembravano fenomeni".



CREDITO SPESO MALE - "Siamo stati a colloquio per un’ora e mezza, gli ho dimostrato tutto il mio disappunto, ma praticamente ho parlato io e basta. Lui mi ha detto solo di aver sbagliato a mettere Medeiros. Non mi ha rassicurato, non mi ha fatto capire che sarebbe cambiato qualcosa. Non conta solo la classifica, ma come una squadra sta in campo: se dopo due mesi non ci sta bene, vuol dire che qualcosa non funziona. Anche quando abbiamo vinto non ho visto un buon Genoa. Sono grato a Ballardini per quanto fatto lo scorso anno, ma il calcio non vive di gratitudine: Ballardini si era guadagnato un credito, ma l’ha speso male".