Il Milan vuole Krzysztof Piatek per sostituire Gonzalo Higuain. La certezza dell'interesse è arrivata ieri tramite le parole del direttore generale del Genoa, Giorgio Perinetti, ma oggi, intervistato da Il Secolo XIX, il presidente del club genovese, Enrico Preziosi, lo ha ribadito rincarando la dose per quanto riguarda la valutazione fatta dell'attaccante polacco.



OFFERTA MONSTRE - "Per ora ci sono stati solo sondaggi, non c’è stata alcuna offerta, non c’è nulla di serio. Se dovesse arrivare un’offerta monstre allora valuteremo il da farsi. Ma per ora, ripeto, non è arrivato nulla. Né abbiamo alcuna necessità di muoverci e dover cedere Piatek".





GIOCA A FANTACALCIOMERCATO, il gioco più appassionante e divertente del web.

Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.

Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com