Le dichiarazioni prepartita a Dazn del nuovo presidente della Sampdoria Marco Lanna, pochi minuti prima della sfida di campionato contro il Cagliari: "Tantissima emozione tornare a Marassi in questa veste, come quando mi hanno nominato. Difficile contenerla in questa prima da presidente. Covid? Momento difficile per tutti, difficile prendere decisioni. C'è una Lega Serie A che decide, vediamo se riusciremo a prendere decisioni che vadano bene a tutti. Lo scoppio di questa nuova variante ha colto tutti di sorpresa, staremo a vedere."