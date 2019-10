Incredibile ma vero, questa non era ancora successa nella SFIDA A MISTERPALMIERI. Sabato nessuno di voi è riuscito a "colpire" e così ci ha pensato Il Mister, ovvero io. Il pareggio tra Lipsia e l'imbattuto Wolfsburg a 4,25 era impossibile da lasciar andare e così... L'indicazione è stata raccolta da qualcuno che è riuscito a farla fruttare al massimo.





La SFIDA A MISTERPALMIERI della domenica invece ha acceso la luce di DAMONE1, unico assoluto vincitore in un'altra giornata/serata che si è conclusa con il pareggio del Lecce al Meazza, mettendo fuori gioco i pochissimi che erano arrivati sino a li'.



Damone1 batte tutti con un terno a oltre 12 contro 1, vediamolo:



ZWOLLE multigol casa 2/3

ALAVES 1X multigol 2/3

SASSUOLO 2 over 1,5



L'unico degli altri ad avere un'idea eccellente (ma in singola) è stato Giovedignocchi: ha capito che il 2,70 del Parma contro il Genoa era una follia. Da acciuffare al volo.



Cosa dire di più? Quarantotto ore di difficoltà altissime, per esempio Luano ne aveva fatta una stupenda ma l'overissimo di Sassuolo-Inter l'ha messo fuori pista. Sabato e domenica ci risiamo