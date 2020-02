Diciassettesima giornata del campionato Primavera 1. Scontro salvezza tra Napoli e Bologna che si conclude per 0-1 a favore degli ospiti. Una gara non proprio ricca di occasioni, ma in campo si vede una buona intensità per tutti i 90 minuti di gioco.



La decide al 70’ ​James per il Bologna: Juwara riparte in contropiede, si allarga sull’out di destra; rientra sul mancino, la mette al centro dove arriva proprio James che controlla e calcia al volo battendo Idasiak.



Dopo tre minuti arriva il rosso per Manzi (Napoli) che colpisce un avversario a palla lontana.



Il Bologna va vicino più volte al raddoppio, ma per l’imprecisione degli attaccanti e grandi interventi di Idasiak non arriva lo 0-2. Il Napoli ci prova nel finale, ma non riesce a trovare il pareggio. È 0-1 finale tra Napoli e Bologna.