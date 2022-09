La quarta giornata del Campionato Primavera 1 è andata agli archivi e sta iniziando a delinearsi con maggior evidenza il rapporto di forza fra le squadre impegnate in questa stagione. Spicca l'ultimo posto con 0 punti dell'Atalanta sconfitta per 3-2 dalla Juventus che, invece vola in vetta alla classifica con 10 punti. Insieme ai bianconeri ci sono il Bologna, il Torino che si è fermato sull'1-1 con una Roma che non ingrana e la Fiorentina, che invece ha rifilato un altro ko al Milan di Abate. Altro pari per l'Inter di Chivu che è in piena fase di rifondazione nonostante lo scudetto sul petto.