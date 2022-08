Il campionato Primavera 1 è ufficialmente ricominciato con il programma della prima giornata che ha riservato sorprese importanti. Come il ko dell'Inter campione in carica, sconfitta 2-1 dal Bologna o il Milan battuto 3-5 in casa dalla neopromossa Frosinone. Solo un pari fra Juve e Sassuolo, mentre l'Empoli batte 2-1 l'Atalanta e si candida ad un ruolo da protagonista insieme alla nuova Roma di Guidi (3-0 al Cesena).