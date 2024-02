Primavera 1, Milan-Inter, le formazioni ufficiali: Abate con Simic e Bartesaghi, Chivu con Stankovic in mezzo al campo

Derby in quel del campionato Primavera 1 TIM con l’Inter assoluta primatista della graduatoria che viene ospitata dal Milan in una stracittadina sentita anche a livello giovanile. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali



MILAN (4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Bartesgahi; Eletu, Stalmach, Sala; Scotti, Camarda, Sia. All. Abate



INTER (4-3-3): Raimondi; Aidoo, Stante, Alexiou, Cocchi; Akinsanmiro, Stankovic, Berenbruch; Kamate, Spinacce, Quieto. All. Chivu