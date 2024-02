Primavera 1, Milan-Inter LIVE dalle 13

É tempo di derby nel campionato Primavera 1. Il Milan di Ignazio Abate, alle ore 13, sfida i cugini dell'Inter, allenati da Christian Chivu, al Vismara-Puma House, nel match valevole la 23^ giornata di Serie A Primavera. Il match sarà trasmesso in diretta su Sportitalia, sul DDT al canale 60 e 560, in modalità HbbTV e streaming. A dirigere l’incontro, come comunicato dalla Lega Serie A, sarà Daniele Virgilio della sezione di Trapani, che sarà assistito da Simone Piazzini di Prato e Marco Toce di Firenze.



INFO – Sfida d’alta classifica visto che, attualmente, i nerazzurri si trovano al 1° posto in classifica, con ben 10 punti di vantaggio su Sassuolo, Torino, Roma e Atalanta e 11 sui rossoneri. Lo scontro diretto di oggi chiarirà le grandi prospettive e ambizioni da parte di entrambe le società a livello giovanili. Il Milan vuole riaprire il discorso 2° posto per avvicinare i nerazzurri e qualificarsi direttamente alle semifinali della Poule Scudetto.