Oggi alle ore 17 andrà in scena il posticipo della quarta giornata di Campionato Primavera 1 TIMVISION. A sfidarsi saranno Napoli e Pescara allo Stadio Piccolo di Cercola (NA). Entrambe neopromosse, vivono due momenti molto differenti. I partenopei, infatti sono reduci da una grande vittoria in trasferta contro la Juventus ed hanno 6 punti in classifica, mentre gli abruzzesi sono fermi a 1 solo punto. Occasione ghiotta per il Napoli di portarsi al terzo posto e soprattutto iniziare a trovare risultati importanti in chiave salvezza. Frustalupi, allenatore degli azzurrini, dovrà rinunciare a tre centrocampisti, ovvero Iaccarino e Vergara infortunati e Touré squalificato. Questi i convocati:



Ambrosino, Barba, Boffelli, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, De Marco, De Pasquale, Di Dona, Flora, Giannini, Gioielli, Hysaj, Idasiak, Longobardi, Manè, Marchisano, Marranzino, Mercurio, Pesce, Pinto, Pontillo, Saco, Spavone, Spedalieri.