Domani alle ore 15 il Napoli Primavera affronterà i pari età della Reggina in vista della terza giornata d'andata del Campionato Primavera 2. Si tratta di un recupero con i calabresi che furono colpiti dal Covid non potendo disputare la gara. La partita si disputerà presso il Centro Sportivo Sant'Agata di Reggio Calabria.



Il Napoli ha bisogno di vincere per centrare l'obiettivo promozione, con i risultati che fin qui non sono stati soddisfacenti. Ci si aspetta di più da Cioffi, sottotono nelle due partite precedenti. Non sarà della partita Labriola - trascinatore nelle ultime sfide - a causa di una contrattura muscolare rimediata sabato scorso contro il Pisa. Questi i giocatori del Napoli convocati da Emmanuel Cascione: Acampa, Ambrosino, Amoah, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Furina, Guarino, Iaccarino, Idasiak, Pinto, Potenza, Romano, Sami, Spedalieri, Vergara, Virgilio.