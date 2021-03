Domani andrà in scena Napoli-Pisa, gara valida per la quindicesima giornata del Campionato Primavera 2. I padroni di casa vengono da due vittorie di fila contro Reggina e Salernitana e domani saranno chiamati alla terza di fila. Emmanuel Cascione, allenatore del Napoli, potrà nuovamente contare su Cioffi (attaccante classe 2002) e Costanzo (difensore classe 2002), che nell'ultimo periodo sono stati aggregati alla prima squadra con Gattuso ma, essendoci la sosta per le Nazionali, daranno una mano ai pari età. I due ragazzi sono già scesi in campo con la Primavera due giorni fa nell'impegno contro la Salernitana.



I CONVOCATI - Acampa, Ambrosino, Amoah, Barba, Cataldi, Cioffi, Costanzo, D’Agostino, D’Onofrio, Di Dona, Furina, Guarino, Idasiak, Labriola, Pinto, Potenza, Provitolo, Romano, Sami, Spedalieri, Vergara, Virgilio.



PROGRAMMA PRIMAVERA 2 - Reggina-Frosinone rinv., Spezia-Salernitana, oggi ore 11:00, Lecce-Benevento, oggi ore 11:00, Napoli-Pisa, oggi ore 14:00, Pescara-Virtus Entella rinv., Cosenza-Crotone rinv.



CLASSIFICA PRIMAVERA 2 - Pescara 31; Lecce 26; Virtus Entella 21; Benevento 19; Crotone 18; Napoli 17; Spezia 15; Pisa, Cosenza 14; Frosinone 12; Reggina 10; Salernitana 6.