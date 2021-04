Oggi è andata in scena la 19ª giornata del Campionato Primavera 2. Nel girone B c'è stato lo scontro in vetta, Napoli contro Virtus Entella, la terza contro la quinta forza del campionato. Gara a senso unico, con i partenopei che si sono imposti con un netto 4-0 grazie alla tripletta di Cioffi (bellissimo il secondo gol, una bordata dai 30 metri) e la rete finale di Umile. Ci sono ancora delle gare da recuperare (il Napoli ne ha tre) e la classifica non è ben definita proprio per la differenza di impegni disputati.



RISULTATI 19ª GIORNATA - Spezia-Cosenza 1-2, Salernitana-Pisa 2-0, Frosinone-Benvento 4-1, Napoli-Virtus Entella 4-0, Crotone-Pescara, rinv., Reggina-Lecce, rinv.



CLASSIFICA PRIMAVERA 2 - Pescara 35****; Lecce 34**; Virtus Entella 31*; Napoli 28***; Spezia 25***; Crotone****, Benevento 21**; Cosenza****, Frosinone 20***; Pisa 15*; Reggina 13**; Salernitana 9***.



* Per ogni asterisco una gara in meno