Dopo una settimana di stop, sabato riprenderà il Campionato Primavera 2. Napoli e Pescara hanno avuto esordi totalmente differenti, con i campani che hanno perso per 4-1 in casa del Lecce, mentre gli abruzzesi hanno portato a casa tre punti vincendo per 6-2 contro il Benevento.



Napoli e Pescara, però, sabato non scenderanno in campo per la seconda giornata. La partita tra le due formazioni è stata ufficialmente rinviata dalla LNPB (Lega Nazionale Professionisti B) dopo la richiesta da parte del Napoli, che non ha avuto la possibilità di allenarsi in questi giorni a causa di un elemento del gruppo risultato positivo al Covid-19.