0-0, in casa, contro il Cagliari e arriva la sesta partita senza vittoria per la Juve Primavera, coppa compresa. Il periodo è davvero duro, ma Baldini prova a non perdere il sorriso. Ecco le parole rilasciate in zona mista.



MOMENTO DURO - "Momento in cui creiamo tanto, ma non concretizziamo. Ho ritrovato la mia squadra, i miei ragazzi. Tante dinamiche che ci hanno portato a un momento di crisi. Poi è finito il mercato: siamo questi, e resteremo fino alla fine. Non abbiamo preso gol, né fatti. Ma abbiamo ritrovato compattezza e ci sono le basi per partire e ripartire nel miglior modo. Aspettavo con tutto il cuore di capire quali fossero i 25 con cui arrivavo fino alla fine. Abbiamo lavorato poco fisicamente e tanto sulla compattezza. Non siamo i più forti: siamo molto giovani. Ma con dedizione e umiltà". MERCATO - "Il mercato distrae sempre, nel mese di gennaio facciamo sempre fatica. Si sono allentate le maglie del gruppo, abbiamo avuto qualche difficoltà coi portieri che abbiamo tutti fuori. Makoun è stata un'assenza importante, Fagioli va in prima squadra e ci è mancato. Il gruppo non si è sfaldato, ha allentato un po' le maglie. Così è venuta fuori la prestazione con la Sampdoria. Mi sono concentrato sul cercare di non dare gol e dare equilibrio alla squadra. Ma è un calcio che conosco meno: dovevo ritrovare il calcio offensivo che conosco, quello che abbiamo sempre fatto. Il gruppo si è compattato, su quel punto di vista non si può dire niente".



DIFENSORE - "Ha fatto pochi allenamenti, lo vedrò la prossima settimana. Viene dal Lugano, me l'hanno descritto - io ho giocato lì - e mi hanno detto che ha buona prospettiva. Ha voglia di lavorare. Sene? Inserito oggi, molto volenteroso. Andiamo dritti fino alla fine. Oggi punto di partenza".