Il 2021 si chiude anche per il Campionato Primavera che come sempre ha messo finora in mostra tanti talenti pronti e soprattutto vogliosi di esplodere e cercare il prima possibile il salto in prima squadra. In sostanza givoani ragazzi che vogliono provare a ripercorrere il prima possibile le orme di Felix Afena-Gyan e Matias Soulé, premiati rispettivamente da Mourinho e Allegri e ormai in pianta stabile (e spesso utilizzati nell'arco dei 90 minuti) nelle rose di Roma e Juventus.



Il campionato Primavera viaggia spedito verso il giro di boa con alcune sensazioni già ampiamente delineate e Calciomercato.com, dopo avervi presentato alcuni dei talenti emergenti, ha scelto la top 11 di questo inizio di stagione, di questo 2021, con una certezza: andare a prendere la Roma di Alberto De Rossi non sarà semplice.



Ecco le nostre scelte, schierate con il 4-3-1-2