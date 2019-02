Episodio increscioso durante la partita del campionato Primavera 1 tra Torino e Fiorentina al 'Filadelfia'. L'attaccante viola Dusan Vlahovic - quattro presenze in Serie A, una da titolare - è stato preso di mira dai tifosi granata - gemellati con i gigliati - con vari epiteti, tra cui "Zingaro di m...". Il serbo non si è lasciato intimidire, depositando in rete il settimo gol in altrettante partite con la Primavera, poi raddoppiato dal Josip Maganjic, per l'1-2 finale. Esultanza per i tre punti al termine della partita, mentre su Instagram ha postato una story scrivendo: "Calma...".