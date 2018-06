Armando Madonna sarà il nuovo allenatore dell'Inter Primavera, l'ufficialità è arrivata ieri dal sito della società nerazzura e l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport traccia il profilo dell'ormai ex tecnico della Virtus Bergamo.



“Cinquantacinque anni da compiere il prossimo 5 luglio, Madonna ha vissuto le ultime tre stagioni in D, alla guida della Virtus Bergamo. Esattamente il profilo che cercava l’Inter, un po’ come accadde con Stefano Vecchi. Perché sullo sfondo resta il pensiero a quel che potrebbe essere tra un anno, quando anche l’Inter con ogni probabilità avrà la sua squadra B. Madonna intanto avrà modo di entrare pienamente nel pianeta Inter, che come sempre dovrà puntare al massimo ma che da quest’anno affronterà per la prima volta anche la Youth League dalla fase a gironi. Un torneo che l’Inter ha avuto la possibilità di assaporare già in questa stagione, ma partendo dal girone dei campioni. Percorso che poi si è interrotto agli ottavi di finale ai calci di rigore contro il City. Far meglio di Vecchi sarà dura. E allora, in bocca in lupo”.