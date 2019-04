Intervenuto ai microfoni di Inter Tv, il tecnico della Primavera, Armando Madonna, ha parlato della vittoria ottenuta contro il Genoa nel fine settimana.



“Abbiamo faticato, è stato difficile: abbiamo sbagliato tanti gol. Nel primo tempo non abbiamo creato tanto, non l’abbiamo affrontata nel modo giusto: poi nel secondo tempo l’abbiamo sbloccata. Ogni partita è complicata, dipende tutto da noi. Le squadre sono stanche, la difesa diventa importantissima: le occasioni le creiamo sempre, non subire gol porta vantaggio. Non dobbiamo abbassare la guardia, siamo un po’ superficiali in difesa: ogni tanto molliamo mentalmente e veniamo penalizzati”.