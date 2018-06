Andrà in scena domani sera a partire dalle 20.45 al Mapei Stadium di Sassuolo la finalissima del Campionato Primavera che assegnerà lo scudetto di categoria. Da un lato la Fiorentina, che nella prima semifinale ha avuto la meglio per 2-0 sull'Atalanta che aveva dominato la regular season. Dall'altro i campioni in carica dell'Inter, che approdano alla finale dopo aver eliminato nella seconda semifinale per 1-0 la Juventus nel derby d'Italia.



I PRECEDENTI - La finale Fiorentina-Inter non è inedita nel corso dell'annata perchè le squadre di Bigica e Vecchi si sono affrontate anche nella finalissima del torneo di Viareggio, vinta ai tempi supplementari dall'Inter con un gol del giovanissimo Edoardo Vergani. I precedenti in stagione sorridono ai nerazzurri perchè oltre al risultato finale della Coppa Carnevale i nerazzurri hanno vinto la gara di andata in campionato per 2-0 e pareggiato per 3-3 quella di ritorno.



GLI INTRECCI - In quell'occasione salì alla ribalta il primo dei grandi intrecci che riguardano le due realtà. Si giocava al Gino Bozzi di Firenze e, dopo aver segnato il gol del momentaneo 1-0, il centrocampista nerazzurro Nicolò Zaniolo corse verso la tribuna dove erano presenti i dirigenti della Fiorentina ed esultò sfidandoli apertamente. Il motivo? Zaniolo, cresciuto nelle giovanili della Fiorentina, fu scartato dal dg Pantaleo Corvino e si accasò all'Entella per poi firmare con l'Inter. Nella Fiorentina, invece, gioca ed è protagonista assoluto bomber Gabriele Gori il cui legame con l'Inter ha radici all'esterno dal campo. L'attaccante (decisivo anche nella semifinale) è infatti fidanzato con Sara Bergomi, un cognome ben noto ad Appiano Gentile, perchè Sara è proprio la figlia dell'ex difensore nerazzurro.



OCCHIO AL MERCATO - Inter e Fiorentina si sono incrociate tante volte anche in sede di mercato. E anche se a livello giovanile non sono state completate operazioni dirette fra i due club, tanti giocatori sono stati in bilico nell'accettare i viola o i nerazzurri. Una delle punte di diamante della Primavera di Bigica, Riccardo Sottil, prima di approdare dal Torino alla Fiorentina fu proposto anche all'Inter. La Fiorentina ha avuto la meglio anche su Josip Maganjić prelevato dall'Hajduk Spalato (con ricche commissioni pagate all'agente di Kalinic) e su cui l'Inter aveva messo gli occhi insieme a Nikola Vlasic (poi passato all'Everton). L'Inter, invece, ha superato i viola (e il West Ham) nella corsa a Jens Odgaard attaccante danese protagonista nel corso della stagione con 15 gol e 5 assist. Casualità: sia Odgaard che Maganijc non saranno della gara con il primo ancora alle prese con problemi muscolari e il secondo squalificato. Tanti intrecci un solo titolo, chi la spunterà?