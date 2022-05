Dopo Juventus-Atalanta di ieri e con Cagliari-Sampdoria di oggi si sono delineate le semifinali playoff, la final 4 del campionato Primavera 1. A raggiungere Roma e Inter, già qualificate perché hanno chiuso rispettivamente al primo e secondo posto la regular season sono i bianconeri e i sardi.



JUVE - Gli juventini di Andrea Bonatti hanno eliminato l'Atalanta di Massimo Brambilla imponendosi per 2-1: Mabngula stappa la gara a fine primo tempo, Cissé risponde nella ripresa e con la gara che sembrava destinata al pari che avrebbe comunque premiato la Juventus a porre la parola fine sulla gara è stato Cerri che ha chiuso i contri al 92'.



CAGLIARI - Il Cagliari di Agostini (tornato ad allenare la Primavera ed espulso a gara in corsa) ha invece trovato il passaggio del turno grazie al pareggio per 1-1 ottenuto con la Sampdoria. Il gol partita è di Luvumbo che indirizza la gara, ma è D'Aniello l'uomo partita con il rigore parato a Trimboli e altre importante prodezze che hanno reso nullo il gol di Di Stefano nei minuti di recupero. I sardi hanno infatti chiuso la regular season davanti ai doriani e avevano quindi due risultati su tre.



LE DATE, LUOGHI E ORARI

SEMIFINALI PRIMAVERA 1

Venerdì 27 maggio: Roma-Juventus ore 18 al Ricci di Sassuolo

Sabato 28 maggio: Inter-Cagliari ore 17 al Ricci di Sassuolo