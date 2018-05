Basta un gol di Jakupovic alla Juventus per fare l'impresa contro la Roma nel primo turno dei playoff del campionato Primavera. Qualificazione meritata per quanto mostrato dalla squadra di Alessandro Dal Canto tra andata e ritorno, ma non per questo poco sudata. Dopo l'1-1 dell'andata a Vinovo, il pareggio a reti bianche avrebbe premiato i giallorossi per la miglior posizione in classifica a fine della stagione regolare. Poi il colpo di testa di Jakupovic ha deciso la qualificazione. Ora per la Juventus c'è l'Inter: appuntamento alle ore 20.45 del prossimo mercoledì 6 giugno. L'altra semifinale sarà tra Atalanta e Fiorentina.