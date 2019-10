Lamberto Zauli, allenatore della Juve Primavera, ha parlato subito dopo la sconfitta con l'Inter. Di seguito, le parole riportate da FCIN. "Dobbiamo trovare equilibrio, abbiamo fatto delle buone cose anche oggi ma abbiamo subìto cinque gol e non si può accettare. La squadra si scioglie nelle difficoltà e gli altri trovano il gol, dobbiamo migliorare. Sicuramente abbiamo meno fisicità di Atalanta e Inter e la possiamo pagare, ma nonostante questo la squadra deve imparare a rimanere equilibrata. Un conto sarebbe stato il 2-1, probabilmente immeritato, un altro è il 5-1 che diventa difficile, quindi anche le cose positive le vedi in negativo. Siamo lontani da queste squadre anche per personalità, la strada è lunga, abbiamo tanti giovani che devono fare e crescere per migliorare prestazioni e risultati".