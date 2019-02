La Juventus Primavera vince per 2-1 in casa del Milan. Di seguito il tabellino del match di oggi.





MILAN-JUVENTUS 1-2



MILAN (4-3-1-2): Soncin; Barazzetta (1'st Bellanova), Merletti, Djaló, Ruggeri (17'st Abanda); Sala (42'st Haidara), Torrasi, Brescianini; Maldini (33'st Olzer); Capanni, Tsadjout. A disp.: Zanellato; Basani, Martimbianco; Brambilla, Frigerio, Mionic; Colombo, Tonin. All.: Giunti.



JUVENTUS (4-3-3): Dadone; Bandeira, Gozzi, Capellini, Anzolin; Portanova (34'st Ahamada), Francofonte, Morrone (48'st Leone); Monzialo (14'st Sene), Moreno (34'st Pinelli), Rosa (14'st Markovic). A disp.: Garofani; Boloca, Pinelli, Pereira; Penner; Di Francesco. All.: Baldini.



Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Gol: 15' Portanova (J) su rigore, 27' Capanni (M), 22'st Moreno (J).

Ammoniti: 14' Soncin (M), 13'st Torrasi (M), 50'st Merletti (M), 50'st Markovic (J).