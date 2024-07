Prime pagine 1 luglio: "E da oggi tutti a Ibiza", "La Juve che Thiago sogna", "Gravina e Spalletti sotto accusa"

Calciomercato

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla debacle azzurra e alle parole in conferenza di Gravina, presidente federale, e Spalletti, commissario tecnico.La Lega di A non ci sta, mentre il Coni è preoccupato. C'è il rischio di non andare al Mondiale per la terza volta consecutiva.Tanto spazio anche al mercato con la Juventus in prima fila.del Nizza. Oggi si apre ufficialmente la finestra estiva di calciomercato, è pronta la rivoluzione in casa Roma, con De Rossi che nei prossimi due mesi si aspetta 12 giocatori nuovi. Settimana decisiva per il Milan sul fronte Zirkzee: per l'olandese del Bologna è quasi un dentro o fuori.

Sui giornali esteri si parla tanto di Europeol'Inghilterra pareggia con la Slovacchia al 95' con una rovesciata di Bellingham e poi vince ai supplementari con Kane. Oggi altri due ottavi: Francia-Belgio e Portogallo-Slovenia.