Prime pagine 11 aprile: 'Lupi a San Siro', 'Donnarumma sbaglia, il PSG va in Barça' ed 'È l'ora di Giuntoli'

dominano le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi 4 aprile 2024 e inevitabilmente il focus si sposta sulla super sfida di San Siro, sull'Euroderbycon le foto di Giroud e Dybala è il titolo della Gazzetta dello Sport mentreè il focus del Corriere dello Sport. Tuttosport mette insieme a Milan-Roma anche la super sfida di Anfield fra Liverpool e Atalanta conmentre la Gazzetta chiude con

Scorri la nostra gallery per le prime pagine dei quotidiani, sportivi e non, italiani e non, in edicola oggi 11 aprile 2024.

La Champions lascia il segno per Gazzetta e Corriere dello Sport con i primi che sottolineanoe i secondi che si spostano sugli allenatoriSpazio anche al mercato con Tuttosport che fa il punto del mercato di casa Juventus cone dà ampio spazio sia alla rivoluzione Torinosia alla possibile offerta del PSG in casa Inter per Marcus Thuram