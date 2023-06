Sui giornali oggi in edicola tanto spazio alla morte di Silvio Berlusconi, che si è spento ieri all'età di 86 anni. La dipartita dell'ex numero uno del Milan e del Monza chiude un'epoca sportiva e politica, con i rossoneri ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Per tutti era un visionario, un genio, un innovatore, avanti 20 anni su tutti gli altri. Spazio anche al mercato, con Milinkovic-Savic che vuole lasciare la Lazio, l'incontro in programma tra Inzaghi e i vertici societari dell'Inter, il futuro di Vlahovic e i piani economici del Milan, che non prevedono spese folli per rinforzare la squadra.



