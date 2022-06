Figuraccia Italia in Germania nell'ultimo impegno di questa turnata di Nations League, gli Azzurri di Mancini perdono 5-2 al Borussia Park di Monchengladbach e il volto delle difficoltà è quello di Donnarumma, nervoso a fine partita.



Tiene banco il mercato, soprattutto quello della Juventus: Allegri allontana il PSG nonostante l'incontro con Campos, la chiave per Koulibaly è il futuro di Demiral. L'Inter è più fiduciosa per Lukaku e si muove per Asllani. Il Milan aspetta Renato Sanches, insiste per Botman e per la fascia destra spunta Politano.



Nella GALLERY le prime pagine dei quotidiani in edicola oggi, mercoledì 15 giugno 2022.