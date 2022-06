Che mercato! La Serie A si sta scatenando alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e su tutti i giornali sportivi italiani e sulle pagine interne di quelli politici, la corsa al supercolpo è ormai parttia.



Scatenata l'Inter che per la Gazzetta dello Sport e per il Corriere dello Sport è a un passo da Romelu Lukaku. "Arriva Lukaku" per la rosea a tutta pagina e "Lukaku-Inter, sì del Chelsea" per il Corsport. I nerazzurri non sono però gli unici interessati perchè Tuttosport rilancia "Belotti per la viola" a parametro zero, e "il rinnovo di Ibra già pronto" per il Milan. Ma ancora la Gazzetta spaventa il Napoli con "Osimhen fa partire il domino dei 9".



Ecco le prime pagine di oggi, 16 giugno 2022, nella nostra gallery.