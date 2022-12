Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi sono dedicate alla vittoria dell’Argentina. Leo Messi trionfa in Qatar e si prende le copertine dei giornali:



“Maradoha” scrive il Corriere dello Sport dedicando tutta la copertina all’attaccante del Psg.



“Calcio ti amo” scrive Tuttosport in prima pagina riprendendo delle parole di Messi. In taglio basso spazio al mercato: “Così Iling si prende la Juve” e “Cheddira, assalto Toro”.



Anche l’apertura de La Gazzetta dello Sport è dedicata al trionfo dell’Argentina: “Messi il piede di Dio” è il titolo principale in prima pagina nella quale c’è anche una foto di Maradona. In taglio basso la delusione della Francia e di Mbappé: “Ma il futuro è del re triste”.



Sfoglia la gallery per vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi in Italia e all’estero