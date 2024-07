Prime pagine 2 luglio: "Un, due, tre, Milan", "Lazio, scatto Gudmundsson", "Gravina shock, subito al voto"

Calciomercato

La cocente eliminazione dell'Italia dagli Europei di Germania 2024 sta continuando a lasciare il segno soprattutto a livello politico, ma i club sono tornati a pensare apertamente al calciomercato che inevitabilmente dominaIlche finora è rimasto a secco di colpi si muove col Chelsea e secondo la Gazzetta dello Sport lavora non solo al colpo Lukaku ma anche alle idee Chalobah e Chukwuemeka per tre colpi allaLa Juventus ringraziache apre all'addio verso l'Arabia come riportato da Tuttosport:e invece secondo la Gazzetta dello Sport "", il fratello dell'attaccante dell'Inter Marcus, pronto all'arrivo.

Infine la Lazio che prova a sfidare l'Inter nella corsa ad Albert Gudmundsson e, come riporta il Corriere dello Sport,La chiusua va comunque alla Nazionale con Corriere dello Sport e Gazzetta che sottolineano la mossa del presidente Figcil quale ha indetto elezioni anticipate e allora