Prime pagine 20 aprile: 'Milan-Pioli, è finita', 'Juventus, mai più senza Yildiz', 'Febbre Inter'

Sui giornali oggi in edicola tanto spazio al campionato, iniziato ieri con due partite. La Lazio ha vinto 1-0 Genova grazie al partente Luis Alberto, la Juventus ha rimontato due gol al Cagliari, nel segno di Yildiz. Il talento turco, entrato nel secondo tempo, ha cambiato la partita. Capitolo Europa: oggi il Napoli gioca ad Empoli, mentre la Roma è in polemica con la Lega Serie A, che le fa giocare gli ultimi minuti del match contro l'Udinese il 25 aprile, a tre giorni dal match contro il Bologna. Focus anche sul mercato, con l'avventura di Pioli al capolinea: il Milan ha deciso di esonerare a fine della stagione il tecnico emiliano (ha ancora un anno di contratto), per sostituirlo si pensa a un allenatore che arriva dall'estero. In Inghilterra fari puntati sulla FA Cup, con la sfida tra Chelsea e Manchester City, che vale un posto in finale.