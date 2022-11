Ci siamo, è il giorno zero dell’anno zero. Il primo Mondiale invernale della storia del calcio inizia oggi. Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola sono dedicate anche alla Coppa del Mondo.



“L’Argentina siamo noi” titola il Corriere dello Sport, che spiega: “Senza la nazionale azzurra, il 30% dei lettori dice Messi”. In taglio baso “Il Nqpoli strega gli Usa” e un’intervista a Frattesi.



Tuttosport apre con un focus su Vlahovic. “Mondiale da pazzi. Delirio per Dusan dopo la super prestazione col Bahrain”. In taglio basso spazio alle altre notizie mondiali: “Benzema piange, ha già chiuso qui”; “Ali, dal Sudan con furore Qatar” e “Le amnesie di Infantino”.



Anche la copertina de La Gazzetta dello Sport è dedicata al Mondiale: “Tutto l’oro del mondo. Si apre con Qatar-Ecuador e si chiude una settimana prima di Natale. Benvenuti al torneo più costoso e… senza Italia”.



