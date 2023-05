La corsa Champions che prosegue e che torna a riproporre la candidatura del Milan dopo il netto successo sulla già retrocessa Samp, l'attesa per la supersfida tra Napoli ed Inter delle 18 e le tensioni in casa Juventus, oltre al nebuloso futuro di Luciano Spalletti. Sono questi soltanto alcuni dei temi suggeriti sulle rispettive prime pagine dai principali quotidiani italiani in edicola oggi, domenica 21 maggio 2023.