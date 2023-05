E' di nuovo luna crescente: il rendimento un po' ondivago ma mai nullo di, che da due anni alterna fasi di(come all'inizio del 2023 e da qualche settimana a questa parte) e periodi di appannamento sotto rete come tra marzo e fine aprile,. Il gol nel derby di ritorno nelle semifinali di Champions League lo ha consacrato come vero e proprio totem nerazzurro, status suffragato da numeri chiari ed esaltanti.- Dal suo arrivo in Italia,, con l'unica eccezione della terza chiusa due lunghezze sotto la seconda:, con la tripla cifra a un passo e alla portata in una delle cinque partite che rimangono da giocare agli uomini di Simone Inzaghi da qui alla fine del 2022-23., a segno a Roma e Madrid nel 2010 per assicurare a Mourinho Coppa Italia e Champions League. Già, proprio la coppa dalle grandi orecchie può vederlo entrare ancora più a fondo nella storia.10 il numero di maglia del Toro, 1. Uno tra Lautaro edel Manchester City, avversari ad Istanbul, si aggiungerà a Sepp Maier, Paul Breitner, Hans-Georg Schwarzenbeck, Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Uli Hoeness (Bayern e Germania Ovest 1974), Christian Karembeu (Real Madrid e Francia 1998), Roberto Carlos (Real Madrid e Brasile 2002) e Raphaël Varane (Real Madrid e Francia 2018).Un periodo splendido, dentro e fuori dal campo:che è sempre più legata alla città di Milano, e corre voce che la coppia festeggerà in questi giorni il lieto evento. Un boost ulteriore alla fiducia del bomber di Inzaghi, che ha anche ritrovato le sponde del suo grande amico, in ombra per la maggior parte della stagione ma tornato incontenibile proprio quando la stagione è arrivata nella sua fase più calda.Attorno all'ex Racing, insomma,, comunque vada a finire questa incredibile stagione: perci sono veramente pochissime speranze, la Beneamata dovrebbe cederlo a una decina di milioni almeno (con un prestito di un anno e il susseguente riscatto) per non registrare un'emorragia a bilancio.invece, dopo i tanti dubbi di inizio 2023, va verso un rinnovo a una cifra che non dovrebbe discostarsi troppo dai 5 milioni percepiti attualmente. E? Tornerà formalmente ale parlerà con Mauricio Pochettino, palesando laE la scorsa estate ha dimostrato che la ferma volontà di un calciatore unita alla pazienza nelle trattative può rendere possibili affari all'apparenza oltremodo complicati.