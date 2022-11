Messi e Ronaldo con i loro problemi con Argentina e Manchester United catalizzano inevitabilmente la scena dei quotidiani sportivi in edicola oggi.Mal Messi è il titolo di Repubblica dopo il flop argentino contro l'Arabia Saudita e gli fa eco il Corriere dello Sport con Fango Argentino. Gonealdo e Ronaldo Bye Bye campeggia su tutti i giornali inglesi. Spazio però anche a Rabiot e la ital-Francia di Giroud, e al mercato in salsa francese di Inter e Milan.Ecco le prime pagine in edicola oggi nella nostra gallery